2020-04-08T10:53:37+03:00
Происшествия

Один погиб, шестеро пострадали: Появились подробности обрушения жилого дома из-за взрыва газа в Нижегородской области

Часть кирпичного здания рухнула поздно вечером 7 апреля [фото, видео]
Юлия ИСАЕВА
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Фото: ГУ МЧС по Нижегородской областиФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Под завалами обрушившегося дома в Нижегородской области нашли тело погибшего. Еще шестерых жильцов удалось спасти, одного из которых госпитализировали. Сейчас на месте трагедии работают оперативники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Напомним, ЧП произошло поздно вечером 7 апреля в селе Филинское Вачского района. В двухэтажном жилом доме прогремел взрыв: в квартире на первом этаже на два подъезда взорвался газовый баллон, в результате разрушена часть кирпичного здания – обвалились оба этажа между подъездами. В тот момент большинство жильцов уже спали.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На место происшествия выезжали силы постоянной готовности, был приведен в готовность вертолет. Через несколько часов под завалами рухнувшего дома было найдено тело человека, еще шестерых удалось спасти: один госпитализирован в больницу, еще пятерым медицинская помощь была оказана на месте.

В ликвидации последствий были зайдействованы почти 200 спасателей, более 30 единиц спецтехники. Причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняют специалисты. Возбуждено уголовное дело.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Жилой дом рухнул после взрыва газа в Вачском районе.Видео: ГУ МЧС по Нижегородской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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