Число жертв обрушения дома из-за взрыва газа в Нижегородской области увеличилось до двух
Утром 8 апреля в вачской больнице скончался один из пострадавших при взрыве газа в жилом двухэтажном доме. 26-летнего молодого человека госпитализировали с места происшествия минувшей ночью – к сожалению, врачам не удалось его спасти, сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.
Таким образом, число погибших увеличилось до двух. Тело первого – 23-летнего нижегородца - нашли ночью под завалами.
Напомним, поздно вечером 7 апреля в селе Филинское Вачского района в двухэтажном жилом доме прогремел взрыв: в квартире на первом этаже на два подъезда взорвался газовый баллон, в результате разрушена часть кирпичного здания – обвалились оба этажа между подъездами. В тот момент большинство из 14 жильцов уже спали.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
По факту случившегося возбуждено уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследованием занимаются специалисты по особо важным делам.
На месте ЧП продолжают работать спасатели и правоохранители – проводится детальный осмотр рухнувшей части дома. Также допрашиваются потерпевшие и свидетели, назначены экспертизы.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Жилой дом рухнул после взрыва газа в Вачском районе.Видео: ГУ МЧС по Нижегородской области
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