«Нижегородпассажиравтотранс» с 7 апреля увеличит число автобусов на нескольких маршрутах

6 Апр 2020 2020-04-06T22:12:17+03:00

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С 7 апреля на целом ряде маршрутов в Нижнем Новгороде будет увеличено количество автобусов. Это сделано по поручению губернатора Нижегородской области для бесперебойного пассажирского сообщения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Эти маршруты частично или полностью дублируют маршруты Т-14, Т-79, Т-89, Т-63, Т-92 или Т-39, приостановившие свою работу с 7 апреля, - рассказали в региональном министерстве транспорта. – Частный перевозчик ООО «Лидер-Транс» ранее уведомил региональный минтранс об обслуживании этих шести маршрутов. По данным городской администрации, на отменяемых маршрутах работало 12 автобусов средней вместимости.

По данным регионального минтранса, уведомление о приостановке обслуживания было направлено 6 апреля. Свое решение перевозчик объяснил неблагоприятной экономической ситуацией.

Напомним, в связи с режимом всеобщей самоизоляции, который с 30 марта действует на территории Нижегородской области, весь общественный транспорт в регионе работает в режиме выходного дня. Изменения коснулись как частного, так и муниципального транспорта. В том числе был сокращено число трамваев, троллейбусов и автобусов. Таким образом, выход подвижного состава «Нижегородпассажиравтотранса» был сокращен на 15-20%.

ИСТОЧНИК KP.RU