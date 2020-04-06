В Нижнем Новгороде выписали еще четырех пациентов, переболевших коронавирусом

Отличная новость для всех, кто следит за ситуацией с распространением коронавируса в Нижегородской области – из городской инфекционной больницы № 2 выписаны еще четыре пациента, переболевшие COVID-19.

- Сегодня были выписаны еще четыре нижегородца, у которых ранее был подтвержден коронавирус, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – В первую очередь стоит поблагодарить врачей, которые трудятся сейчас в круглосуточном режиме и выполняют колоссальный объем работы. Своевременное обследование, правильная тактика лечения и отсутствие тяжелых хронических заболеваний позволили вовремя быстро улучшить состояние пациентов.

На сегодняшний день в Нижегородской области подтверждены 56 случаев заражения коронавирусом. Из них восемь пациентов уже выписаны из городских больниц. Однако не всегда лечение дается легко. Накануне мы писали о том, что две пациентки с коронавирусом, имеющие сопутствующие заболевания, скончались. Одной из них было 80 лет, другой – 83 года.

- Сложная ситуация там, где есть хронические заболевания, - напомнил Глеб Никитин. - Еще раз обращаюсь ко всем нижегородцам – соблюдайте режим самоизоляции. Подумайте о своих родных и близких.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции действует на территории Нижегородской области с 30 марта 2020 года. В соответствии с распоряжением губернатора, нижегородцам разрешается выходить из дома лишь в следующих случаях: чтобы сходить за продуктами в ближайший магазин или аптеку, чтобы вынести мусор и погулять с собакой на расстоянии 100 метров от дома.