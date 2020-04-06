Оказавшимся заграницей нижегородцам готовы помочь

6 Апр 2020 2020-04-06T12:37:09+03:00

В России утвержден порядок оказания помощи тем, кто не может уехать домой во время пандемии коронавируса

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Российское правительство утвердило порядок оказания помощи россиянам, которые находятся заграницей и не могут самостоятельно вернуться домой из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила директор нижегородского департамента внешних связей Ольга Гусева.

По ее словам, чтобы получить материальную помощь, нижегородцы должны заполнить специальную форму на портале госуслуг. Чиновники проверят достоверность присланных данных, а затем в течение суток будет вынесено положительное решение (или отрицательное, если вскроются недостоверные факты).

Причем о результате рассмотрения заявки жители Нижегородской области узнают по смс и электронной почте, уточнила Ольга Гусева. Так же будут информировать о дате и времени прибытия спецрейса для вывоза в Россию.

Добавим, что на одного человека в день установлена матпомощь в размере 2,4 тысячи рублей, на ребенка до 14 лет - 1,6 тысячи рублей. Средства будут переводиться на банковский счет, открытый в российском банке.

Ранее «Комсомолка» писала про нижегородцев, которые застряли на островах Занзибар и Бали. Все они ожидают помощи и возвращения на родину. Также сообщалось про иллюзиониста, не способного самостоятельно вернуться в Нижний Новгород из Нью-Йорка.

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ИСТОЧНИК KP.RU