Нижегородцы могут подтвердить необходимость выхода из дома по телефону

5 Апр 2020 2020-04-05T19:42:57+03:00

Для этого нужно обратиться по многоканальному номеру

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С 5 апреля 2020 года жители Нижегородской области могут подтвердить необходимость выхода на улицу при помощи многоканального номера телефона - 8-930-215-11-11. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, он создан в рамках указа губернатора о режиме самоизоляции.

Это не единственный способ получить разрешение, чтобы покинуть дом. Чтобы подтвердить необходимость выхода можно также оформить заявку с помощью сервиса «Карта жителя Нижегородской области» через сайт nn-card.ru или одноименное мобильное приложение для платформ Android и Apple IOS. В разделе «Оформить заявку на выход из дома» нужно получить уникальный QR-код.

Если у вас нет смартфона, то можно обратиться по номеру «112».

Напомним, режим всеобщей самоизоляции действует в Нижегородской области с 30 марта. 4 апреля губернатор Глеб Никитин расширил перечень ситуаций, позволяющих выходить из дома в период самоизоляции. Это касается желающих отправиться на дачу, в ветеринарную клинику или к родственникам, которым запрещено покидать квартиру или дом. Посмотреть полный список можно здесь.

КОНКРЕТНО

На сегодняшний день в Нижегородской области зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Четыре пациента уже выздоровели и покинули инфекционную больницу, остальные проходят лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU