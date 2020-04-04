2020-04-04T10:39:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Подозрение на первый случай заражения коронавирусом зафиксировано в Выксе

В настоящее время анализ находится на верификации
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Подозрение на заражение новым коронавирусом COID-19 зарегистрировано на территории городского округа города Выксы в Нижегородской области. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Выксы.

Согласно информации, подозрение на коронавирусную инфекцию было зафиксировано в пятницу, 3 апреля 2020. В настоящее время анализ находится на верификации – то есть на подтверждении.

Глава местного самоуправления городского округа Владимир Кочетков призвал выксунцев не плодить слухи и домыслы и не придумывать ничего на пустом месте.

- Сейчас нам важна ваша поддержка – исполняйте режим самоизоляции и четко соблюдайте правила перемещения. Без острой необходимости не покидайте дом. Органы власти продолжают работать, - обратился к жителям Владимир Кочетков.

Напомним, режим самоизоляции введен в Нижегородской области с 30 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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