ННГАСУ разработал технологию по устранению оползня на Похвалинском съезде

1 Апр 2020 2020-04-01T08:49:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет подготовил техническое решение по устранению оползня, сошедшего две недели назад на Похвалинском съезде. Как сообщается на официальном сайте мэрии Нижнего Новгорода, документы уже переданы властям.

На месте происшествия уже устранили первопричину, которая послужила водонасыщению грунта, а в целях безопасности установлены ограждения.

Эксперты провели исследование и установили, что со склона сошло почти две тысячи кубических метров грунта. По словам заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Виктора Сдобнякова, в рамках инженерно-геологических изысканий были сделаны две скважины общей глубиной 80 метров, проведена инженерно-геодезическая съемка.

Подрядчик смог оперативно начать работы по устранению ЧП благодаря полученным результатам исследования. 31 марта рабочие установили около 20 свай разной степени готовности. Ситуация взята на контроль и стабилизирована.

Напомним, огромный оползень перегородил проезжую часть Похвалинского съезда около 17.00 18 марта. На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и регионального Управления МЧС. Вскоре движение было перекрыто в обе стороны. Позже стало известно, что одной из возможных причин случившегося стал прорыв коммуникаций в аварийном доме на улице Чернышевского. А в ночь на 19 марта на Похвалинском съезде грунт сошел еще раз.

ИСТОЧНИК KP.RU