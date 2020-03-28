28 Март 2020 2020-03-28T15:09:12+03:00

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Льготные проездные временно перестают действовать в Нижегородской области из-за коронавируса. Это касается как пенсионеров, так и студентов со школьниками, уточнили в пресс-службе облправительства.

- Сейчас принимаются крайне серьезные меры по ограничению работы самых разных объектов. Эти жертвы бессмысленны, если общественный транспорт будет действовать в прежнем режиме. Прошу всех отнестись с пониманием к данной ситуации, - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

При этом действующие в марте льготные проездные на неограниченное число поездок будут автоматически продлены на месяц, а неиспользованные поездки по льготным проездным на 20 и 40 поездок теперь «не сгорают».

Уточним, что этими льготными проездными можно будет оплачивать проезд до тех пор, пока не закончатся все поездки.

Ранее сообщалось, что до 5 апреля в регионе закрыты все торговые центры, стоматологии, парикмахерские и салоны красоты. Работать продолжают лишь магазины и аптеки. А вот ресторанам и кафе рекомендовано перейти на систему доставки готовых блюд.

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ИСТОЧНИК KP.RU