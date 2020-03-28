Нижегородские многофункциональные центры будут работать по предварительной записи

28 Март 2020 2020-03-28T12:20:20+03:00

Такой режим работы продлится с 28 марта по 5 апреля 2020 года

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Многофункциональные центры Нижегородской области начали работать по предварительной записи, начиная с 28 марта. Как пояснили в пресс-службе правительства региона, такое ограничение будет действовать до 5 апреля включительно в целях предотвращения распространения в регионе коронавируса.

Согласно изменениям, внесенным в указ губернатора Нижегородской области Глеба Никитина «О введении режима повышенной готовности», предварительная запись на прием документов вводится для того, чтобы избежать большого скопления людей в офисах МФЦ.

Записаться на прием можно несколькими способами. Например, позвонив по телефону колл-центра 422-37-21. Также подать заявку можно через сайт МКУ «МФЦ» Нижнего Новгорода либо через портал госуслуг.

Напомним, что из-за ситуации с коронавирусом в регионе поликлиника нижегородского онкодиспансера начала проводить телемедицинские консультации. Однако пациентов с подозрением на злокачественные новообразования врачи принимают по-прежнему очно.

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ИСТОЧНИК KP.RU