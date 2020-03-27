Нижегородская прокуратура проводит горячую линию

27 Март 2020 2020-03-27T09:38:44+03:00

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Сегодня с 10 до 13 часов прокуратура Нижегородской области проводит горячую линию по нарушениям трудового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сообщить об известных вам случаях нарушений можно по телефону 421-23-57.

Напомним, с 25 марта в комитете госохотнадзора Нижегородской области начала работать «горячая линия» для охотников и рыбаков. На вопросы нижегородцев и жителей региона эксперты госохотнадзора отвечают по телефону: 8 (831) 430-30-41, в будние дни с 9.00 до 18.00 (пятница – до 17.00). Перерыв с 13.00 до 13.48.

Все остальные ведомства так же перешли на дистанционную работу. В частности, нижегородцев просят ограничить посещение налоговой инспекции, судов, центров «Мой бизнес» и других организаций и учреждений.

Напоминаем, в регионе работает круглосуточная многоканальная «горячая телефонная линия» по вопросам новой коронавирусной инфекции COVID-2019 работает. Специалисты Нижегородского территориального центра медицины катастроф отвечают на вопросы по телефонам 250-94-03, 8-910-397-41-28.

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ИСТОЧНИК KP.RU