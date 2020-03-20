В Нижегородском территориальном центре медицины катастроф работает «горячая линия»

20 Март 2020 2020-03-20T16:39:02+03:00

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Круглосуточная многоканальная «горячая телефонная линии» по вопросам новой коронавирусной инфекции COVID-2019 работает в Нижегородском территориальном центре медицины катастроф.

Свои вопросы можно задать по номерам телефона 250-94-03, 8-910-397-41-28. К работе с обращениями граждан привлечены специалисты и студенты- медики в качестве волонтеров. За первую половину марта на телефоны «горячей линии» от нижегородцев поступило 426 звонков. После введения в регионе режима повышенной готовности количество звонков увеличилось почти втрое - до 1176 обращений.

Позвонив на «горячую линию», можно зарегистрироваться в качестве прибывшего с территории иностранного государства, где зарегистрированы случаи заражения COVID-2019. Полученная информация передается в территориальные лечебные учреждения. Кроме того, по телефону «горячей линии» можно задать любые вопросы по коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU