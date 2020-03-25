Нижегородский комитет Госохотнадзора проводит «горячую линию»

25 Март 2020 2020-03-25T15:19:17+03:00

Проконсультироваться по вопросам в сфере охоты и рыболовства нижегородцы смогут по телефону

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С 25 марта в комитете госохотнадзора Нижегородской области начала работать «горячая линия» для охотников и рыбаков. Об этом сообщает источник в ведомстве.

На вопросы нижегородцев и жителей региона эксперты госохотнадзора отвечают по телефону: 8 (831) 430-30-41, в будние дни с 9.00 до 18.00 (пятница – до 17.00). Перерыв с 13.00 до 13.48.

По телефону можно узнать, как дистанционно оформить разрешение на охоту, какие правила охоты и рыбалки действуют на территории Нижегородской области, а также получить информацию о правилах движения маломерных судов по водоемам региона.

По этому же номеру можно сообщить о замеченных на территории области противоправных действиях, связанных с охотой и рыболовством.

Напомним, с 30 марта в Нижегородской области начнется выдача разрешений на охоту. Для получения разрешения рекомендуется обращаться дистанционно.

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ИСТОЧНИК KP.RU