Нижегородские школы закупят средства для борьбы с коронавирусом на 164,5 миллиона рублей

21 Март 2020 2020-03-21T15:54:54+03:00

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Мэрия Нижнего Новгорода планирует выделить 164,5 миллиона рублей на закупку медицинских респираторов, тепловизоров, термометров и дезинфицирующих средств для образовательных учреждений. Об этом в ходе заседания городской думы 19 марта заявила замглавы города Любовь Сачкова.

По ее словам, каждая школа будет покупать средства для борьбы с коронавирусом самостоятельно. Необходимые финансы для этого выделяются из средств, сэкономленных во время закрытия учреждений на время карантина.

Напомним, весенние каникулы в этом году у нижегородских школьников начались на неделю раньше - 18 марта. За 10 дней будет проведена работа по переводу некоторых образовательных учреждений Нижегородской области, в частности школ агломерации - Нижнего Новгорода, Арзамаса, Сарова, Дзержинска, Бора - на дистанционный формат обучения.

Кстати, 20 марта в режим повышенной готовности перешли и детские сады приволжской столицы. Родителям рекомендовано ограничить посещение детьми учреждения при наличии возможности пребывания их дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU