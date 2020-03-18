18 Март 2020 2020-03-18T19:32:21+03:00

Опубликована измененная схема движения на время ликвидации оползня на Похвалинском съезде

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Опубликована измененная схема движения транспорта на время ликвидации оползня на Похвалинском съезде. Она будет действовать до окончания работ. Все это время съезд будет перекрыт, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, около 17:00 18 марта огромный оползень сошел на Похвалинском съезде и перегородил проезжую часть.

Как сообщил мэр города Владимир Панов, одной из возможных причин происшествия, мог стать прорыв системы водоснабжения в расселенном аварийном доме на улице Чернышевского.

ИСТОЧНИК KP.RU