2020-02-23T10:50:08+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде перекроют движение по проспекту Гагарина

Ограничение движения вводится из-за проведения хоккейного матча
Елена ЛАЗАРЕВА
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25, 26 и 27 февраля на участке проспекта Гагарина вводится ограничение движения автомобильного транспорта. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта.

Временное ограничение для автотранспорта вводится на участке проспекта Гагарина от дома №27 до дома №29-д.

25 февраля движение ограничат с 07.00 до 22.00, 26 и 27 февраля – с 07.00 до 20.00.

Департамент транспорта просит автомобилистов быть внимательными и следовать указания дорожных знаков.

Напомним, нижегородское «Торпедо» в овертайме проиграло ХК «Сочи». Поединок 22 февраля завершился со счетом 0:1. В домашнем матче хоккеисты «Торпедо» примут «Йокерит» из Финляндии.

Ранее сообщалось, что нижегородское правительство обратилось в кабинет министров РФ с просьбой предоставить 18,65 миллиардов рублей на строительство дублера проспекта Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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