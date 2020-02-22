Нижегородское «Торпедо» в овертайме проиграло ХК «Сочи»

22 Февр. 2020 2020-02-22T22:11:54+03:00

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Подопечные Дэвида Немировски уступили команде из Сочи 22 февраля. Поединок между «Торпедо» и «Сочи» закончился со счетом 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1), сообщается на сайте нижегородского хоккейного клуба.

В первом игровом отрезке соперники пытались не дать раскатиться друг другу. Открыть счет так и не удалось.

Во втором период страсти начали накаляться, однако в основном игра велась в зоне нижегородцев. «Торпедовцы» изо всех сил пытались не дать противнику развернуться, а незадолго до ухода на перерыв сами создали парочку острых моментов у ворот Ильи Проскурякова. Но счет остался неизменным - 0:0.

Третий игровой отрезок обе команды играли крайне аккуратно. Настолько, что игра перешла в овертайм, отличиться в котором удалось сочинцам.

- Плотная игра. У обеих команд были моменты. Соперник забил в овертайме. Самое главное - все в наших руках осталось. Надо выигрывать следующую игру, - заявил наставник «торпедовцев», имея в виду поединок с «Йокеритом» (0+) 25 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU