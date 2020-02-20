2020-02-20T17:55:48+03:00
Общество

Нижегородское правительство запросило 18,65 млрд рублей на дублер проспекта Гагарина

Заявку рассмотрит кабинет министров РФ
Елена КАРАЛ
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Нижегородское правительство запросило 18,65 млрд рублей на дублер проспекта Гагарина ФОТО: министерство транспорта и автодорог Нижегородской областиНижегородское правительство запросило 18,65 млрд рублей на дублер проспекта Гагарина ФОТО: министерство транспорта и автодорог Нижегородской области
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Нижегородское правительство обратилось в кабинет министров РФ и просит предоставить 18,65 миллиардов рублей на строительство дублера проспекта Гагарина. Сейчас заявка находится на рассмотрении, сообщили «Комсомолке» в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Как обосновало свой запрос министерство, сегодня нижегородская улично-дорожная сеть сильно загружена. При этом проспект Гагарина – единственная транспортная магистраль, соединяющая жилые массивы и промышленные зоны Советского и Приокского районов города.

Кроме того, проспект ведет на автомобильную дорогу федерального значения Нижний Новгород-Саратов и региональную трассу Нижний Новгород – Касимов.

- Таким образом, эта транспортная артерия является «южными воротами города». В часы «пик» из-за пробок время в пути для автомобилистов, следующих по проспекту Гагарина, может в два раза превышать время в пути по свободной дороге, - отмечают в министерстве транспорта региона.

Дублер свяжет территорий Приокского и Советского районов, которые сегодня стремительно развиваются. Новая дорожная инфраструктура позволит комплексно осваивать новые территории и решать задачи национального проекта «Жилье и городская среда».

Отмечается также, что строительство магистрали общегородского значения предусмотрено Генпланом развития Нижнего Новгорода.

Протяженность новой шестиполосной автодороги (от Анкудиновского шоссе до улицы Ларина) составит 3,28 километров. Запланировано также строительство двух разноуровневых развязок.

На этом этапе работы оцениваются в 18,65 млрд рублей. Проектная документация уже готова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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