Бывшему главе минтранса Нижегородской области продлили срок ареста

22 Февр. 2020 2020-02-22T10:08:29+03:00

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Бывший глава регионального министерства транспорта и автодорог Вадим Власов остается под арестом. По решению Канавинского районного суда чиновнику, обвиняемому в превышении должностных полномочий, продлили срок ареста до 24 апреля 2020 года.

«Комсомольская правда» рассказывала, что 20 ноября прошлого года в суд поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении экс-министра транспорта Нижегородской области.

Тогда было принято решение арестовать Вадима Власова на один месяц и шесть суток, то есть до 24 декабря 2019 года.

Напомним, глава минтранса Власов покинул свой пост в августе прошлого года. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Позже стало известно, что эту должность занял Павел Саватеев. Сообщалось, что перед новым министром стоит множество серьезных задач, в частности строительство дороги Неклюдово - Золотово и двух транспортных развязок - в районе Ольгино и на проспекте Циолковского.

ИСТОЧНИК KP.RU