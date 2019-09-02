Министром транспорта Нижегородской области назанчен Павел Саватеев

Новый министр транспорта и автомобильных дорог назначен в Нижегородской области. Им стал Павел Саватеев. Соответствующий указ подписал губернатор Глеб Никитин.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Саватеев приступил к обязанностям в новой должности со 2 сентября. По словам Глеба Никитина, перед новым министром стоит множество серьезных задач, в частности дорога Неклюдово – Золотово и две транспортные развязки – в районе Ольгино и на проспекте Циолковского.

Помимо этого, Саватеев теперь стал ответственным за реализацию в Нижегородской области нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, в середине августа Вадим Власов, который до этого занимал пост министра транспорта региона, покинул свой пост. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию.

СПРАВКА КП

Павел Саватеев окончил Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». Более 10 лет проработал в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры правительства Санкт-Петербурга. С октября 2018 года являлся заместителем директора, затем директором департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода.