2019-08-13T12:27:49+03:00
Общество

Министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов покинул свой пост

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Юлия ДАНЧЕНКО
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Министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов покинул свой постМинистр транспорта Нижегородской области Вадим Власов покинул свой постФото: СОЦСЕТИ
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Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов покинул свой пост. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вадим Власов написал заявление на увольнение по собственному желанию.Начиная со вторника, 13 августа, министерское кресло займет Андрей Ермолаев. До этого назначения он был заместителем транспорта. Сейчас Андрей Ермолаев будет исполняющим обязанности.

На должность заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Андрей Ермолаев пришел в 2017 году. А до этого назначения он 16 лет проработал в Дорожном фонде Нижегородской области, которое раньше называлось ГУ «Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области». Здесь Андрей Ермолаев прошел путь от инженера до заместителя директора по экономике.

Кто станет министром транспорта Нижегородской области, нижегородцы узнают позже. Кандидата будут выбирать в рамках проекта «Команда Правительства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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