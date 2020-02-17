Нижегородцы стали чаще интересоваться информацией о ВИЧ после фильма Дудя

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:27:26+03:00

Посещаемость сайта Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями выросла на 25%

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Нижегородцы стали чаще интересоваться информацией о ВИЧ после выхода фильма Дудя. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, посещаемость их сайта в последнее время выросла на 25%.

По данным заместителя главного врача по организационно-методической и профилактической работе центра Натальи Чуркиной, чаще за консультацией стали обращаться юные нижегородцы. Так, в прошлую пятницу в центр обратилось вдвое больше молодых людей, чем обычно.

Напомним, журналист и блогер Юрий Дудь выпустил документальный фильм (18+) об эпидемии ВИЧ в России. Часть съемок прошла в спортивной деревне «Новинки» под Нижним Новгородом, куда в 2019 году должны были отправиться полсотни ВИЧ-позитивных детей. Узнав о статусе ребят, сотрудники отказались их обслуживать.

ИСТОЧНИК KP.RU