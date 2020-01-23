2020-01-23T13:56:48+03:00
Общество

Водоснабжение в Нижнем Новгороде восстановят во второй половине дня

Причиной аварии названа трещина на чугунном байпасе
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил на своей странице в социальной сети, что водоснабжение в Ленинском районе города будет восстановлено во второй половине дня.

Напомним, вчера произошла авария на канализационном коллекторе «Заводских сетей» в Ленинском районе на улице Шекспира, 10.

Сегодня стало известно, что причиной стала трещина на чугунном байпасе (обводном техническом трубопроводе). Байпас мог повредиться из-за движения грунта, перепадов температур, кроме того, обводной трубопровод достаточно изношен в силу "возраста".

На данный момент байпас демонтировали, чтобы установить заглушку.

Ранее сообщалось, Ленинском районе затопило уже 40 садовых участков на территории СНТ «Красный кожевенник». Общая площадь затопления составляет около 1 тысячи квадратных метров, то есть больше половины территории садового товарищества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Это большой успех»: Асхат Каюмов - о решении Глеба Никитина по сохранению Волжской поймы
Власти Нижегородской области планируют переехать из Кремля к 2025 году
Водоснабжение в Нижнем Новгороде восстановят во второй половине дня
«Не пиариться нужно, а сети содержать в рабочем состоянии», – Евгений Сабашников
В Нижнем Новгороде введен режим ЧС из-за аварии на коллекторе
В Нижнем Новгороде покажут фильм о самом влиятельном хореографе 20 века
«Допускать чрезвычайные ситуации на коммунальных сетях нельзя», - Николай Сатаев
Нижегородские дольщики ЖК «Окский берег» могут записаться на получение компенсации
В Нижегородской области в 2020 году продолжат работать экологические лагеря
Дети-сироты из Нижегородской области поедут в Москву на экскурсию
Советником губернатора Нижегородской области станет общественный деятель Нюта Федермессер
В Нижегородской области за продажу снюсов будут штрафовать
В Нижегородскую область пришла зима
Нижегородская компания оштрафована за загрязнение окружающей среды
В генплан Нижнего Новгорода внесены изменения
В Нижегородской области будет создан крупнейший образовательный центр
В Нижнем Новгороде начали печь «блокадный хлеб»