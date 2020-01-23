Водоснабжение в Нижнем Новгороде восстановят во второй половине дня
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил на своей странице в социальной сети, что водоснабжение в Ленинском районе города будет восстановлено во второй половине дня.
Напомним, вчера произошла авария на канализационном коллекторе «Заводских сетей» в Ленинском районе на улице Шекспира, 10.
Сегодня стало известно, что причиной стала трещина на чугунном байпасе (обводном техническом трубопроводе). Байпас мог повредиться из-за движения грунта, перепадов температур, кроме того, обводной трубопровод достаточно изношен в силу "возраста".
На данный момент байпас демонтировали, чтобы установить заглушку.
Ранее сообщалось, Ленинском районе затопило уже 40 садовых участков на территории СНТ «Красный кожевенник». Общая площадь затопления составляет около 1 тысячи квадратных метров, то есть больше половины территории садового товарищества.
ИСТОЧНИК KP.RU