Водоснабжение в Нижнем Новгороде восстановят во второй половине дня

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:56:48+03:00

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Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил на своей странице в социальной сети, что водоснабжение в Ленинском районе города будет восстановлено во второй половине дня.

Напомним, вчера произошла авария на канализационном коллекторе «Заводских сетей» в Ленинском районе на улице Шекспира, 10.

Сегодня стало известно, что причиной стала трещина на чугунном байпасе (обводном техническом трубопроводе). Байпас мог повредиться из-за движения грунта, перепадов температур, кроме того, обводной трубопровод достаточно изношен в силу "возраста".

На данный момент байпас демонтировали, чтобы установить заглушку.

Ранее сообщалось, Ленинском районе затопило уже 40 садовых участков на территории СНТ «Красный кожевенник». Общая площадь затопления составляет около 1 тысячи квадратных метров, то есть больше половины территории садового товарищества.

ИСТОЧНИК KP.RU