В Нижнем Новгороде введен режим ЧС из-за аварии на коллекторе
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов ввел режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на канализационном коллекторе. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
Напомним, вчера вечером произошла авария на канализационном коллекторе «Заводских сетей» в Ленинском районе на улице Шекспира, 10.
На данный момент выяснена причина аварии - трещина на чугунном байпасе (обводном техническом трубопроводе), сообщает пресс-служба со ссылкой на заместителя мэра Нижнего Новгорода Виктора Сдобнякова.
Среди возможных причин повреждения рассматриваются природные факторы - подвижки грунта, перепады температуры, а также износ трубопровода.
По информации источника, ремонт байпаса займет порядка полутора часов, после чего будет проведена опрессовка и затем водоснабжение района восстановят.
ИСТОЧНИК KP.RU