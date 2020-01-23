В Нижнем Новгороде введен режим ЧС из-за аварии на коллекторе

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:53:12+03:00

Режим действует с 18:00 22 января 2020 года до его отмены

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Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов ввел режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на канализационном коллекторе. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, вчера вечером произошла авария на канализационном коллекторе «Заводских сетей» в Ленинском районе на улице Шекспира, 10.

На данный момент выяснена причина аварии - трещина на чугунном байпасе (обводном техническом трубопроводе), сообщает пресс-служба со ссылкой на заместителя мэра Нижнего Новгорода Виктора Сдобнякова.

Среди возможных причин повреждения рассматриваются природные факторы - подвижки грунта, перепады температуры, а также износ трубопровода.

По информации источника, ремонт байпаса займет порядка полутора часов, после чего будет проведена опрессовка и затем водоснабжение района восстановят.

ИСТОЧНИК KP.RU