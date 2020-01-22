«Затоплено уже 40 садовых участков»: В Ленинском районе прорвало канализационный коллектор

Из-за прорыва канализационного коллектора в районе дома № 10б по улице Шекспира в Ленинском районе затопило уже 40 садовых участков на территории СНТ «Красный кожевенник». Общая площадь затопления составляет около 1 тысячи квадратных метров, то есть больше половины территории садового товарищества.

Сейчас затоплено уже 40 участков.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, прорыв канализационного коллектора произошел сегодня днем. Диаметр трубы составляет 1400 миллиметров.

- Сейчас решается вопрос об отключении водоснабжения. До возможного отключения водоснабжения жителям рекомендуется запастись холодной водой, - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. - Место утечки уже определено. На месте работает оперативная группа ЦУКС. Главное управление переведено в режим повышенной готовности.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

Решается вопрос об отключении холодной воды.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

КСТАТИ

Сейчас в районе курсируют три автомашины с холодной водой. Заказать подвоз можно по телефону горячей линии АО «Нижегородский водоканал» 246-99-99. Также по этому номеру можно получить информацию о точках раздачи воды.