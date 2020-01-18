2020-01-18T11:25:49+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде прекращены поиски 27-летней мамы с годовалым ребенком

Они пропали два дня назад
Валерия ГРОМОВА
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В четверг, 16 января 2020 года, в Нижнем Новгороде пропали 27-летняя Елена Долгова и ее годовалая дочь Диана. Они почти двое суток не выходили на связь.

К поискам пропавших на второй день привлекли волонтеров и сотрудников полиции. Поисково-спасательная группа “Рысь” моментально распространила ориентировки с фотографиями и приметами нижегородки и ее дочери.

Вечером 17 января появилась информация, что поиски приостановлены.

Найдены, живы! - сообщили добровольцы из ПСГ “Рысь”.

О том, где именно находились пропавшие все это время, не уточняется.

Напомним, в конце декабря в Кстове пропал 11-летний Артем Таланов. Около пяти часов вечера он ушел из дома и не вернулся. Обеспокоенные домочадцы забили тревогу – после полуночи поисково-спасательный отряд «Волонтер» назначил сборы на поиск. Уже через несколько минут десятки добровольцев прибыли в Кстово, чтобы найти Артема. В общей сложности на призыв откликнулись более 100 человек. Школьника искали всю ночь, поиски были прекращены только около девяти часов утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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