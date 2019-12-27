2019-12-27T10:05:35+03:00
Общество

«Всю ночь прочесывали город»: В Кстове прекращены поиски 11-летнего мальчика

Артема искали в общей сложности более 100 человек
Юлия ИСАЕВА
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Фото: ПСО "Волонтер"Фото: ПСО "Волонтер"
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- Внимание! Сбор на поиск! Артем Таланов, 11 лет, город Кстово, - ориентировка с фотографией ребенка моментально разлетелась по всем нижегородским пабликам в ночь с 26 на 27 декабря.

Ребенок пропал около пяти часов вечера: ушел из дома и не вернулся. Обеспокоенные домочадцы забили тревогу – после полуночи поисково-спасательный отряд «Волонтер» назначил сборы на поиск. Уже через несколько минут десятки добровольцев прибыли в Кстово, чтобы найти Артема.

- В общей сложности на наш призыв откликнулись более 100 человек. Все они были задействованы в поисках: кто-то расклеивал ориентировки, кто-то прочесывал территорию, кто-то публиковал и мониторил информацию в соцсетях, - рассказал «Комсомольской правде» руководитель ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин.

Школьника искали всю ночь – одна группа из добровольцев, правоохранителей и неравнодушных соседей сменялась другой. Поиски были прекращены только около девяти часов утра.

- Найден! – сообщили волонтеры.

Артема увидела сотрудница супермаркета. Она заметила Артема недалеко от автостанции.

- Женщина вышла принимать хлеб, и увидела мимо проходящего ребенка, похожего на Артема. Он шел с надвинутым капюшоном. Когда понял, что на него смотрят, попытался уйти. Женщина смогла завязать с ним разговор и уговорила зайти и погреться, после чего позвонила в полицию, - добавил Шухрин.

Сейчас в обстоятельствах и причинах случившегося разбираются правоохранители.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

17 декабря в Нижнем Новгороде объявили в розыск брата и сестру - 15-летнюю Катю и 14-летнего Федю (имена героев изменены. - Прим. ред.) На связь они не выходили целую неделю, отключив мобильные телефоны. В беседе с «Комсомолкой» отец детей, которого, по его собственным словам, лишили родительских прав, заявил, что подростки сбежали к молодому человеку Кати.

Позже оказалось, что несовершеннолетняя нижегородка хочет жить в приюте до исполнения 18 лет. Как рассказал ее парень, дома девочке житья не дают, а с ним родители ей и вовсе запрещают встречаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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