«Не выходят на связь вторые сутки»: В Нижнем Новгороде пропала молодая мамочка с годовалым ребенком

В Нижнем Новгороде пропала молодая мамочка с годовалым ребенком – на связь они не выходят уже вторые сутки. Сейчас к поискам привлечены волонтеры и сотрудники полиции.

- 16 января в Нижнем Новгороде пропала 27-летняя Елена Долгова и ее годовалая дочка Диана, - говорится в сообщении на сайте поисково-спасательной группы «Рысь». – Женщина ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы темно-коричневые, глаза карие. В день исчезновения была одета в черную блестящую куртку, темно-синие джинсы и черные ботинки. При себе у нее был мобильный телефон, темная сумка через плечо и красно-серые санки. Ее дочка Диана ростом всего 80 сантиметров, волосы светлые, глаза серо-зеленые. Была одета в серую шапку и красный комбинезон.

Напомним, мама с дочкой не выходят на связь уже вторые сутки. Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местонахождении пропавших, просят обратиться в полицию по телефону 102 или 8(831)28-38-200.