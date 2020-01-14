Елена Загайнова назначена врио ректора Нижегородского университета
С 14 января Елена Загайнова назначена врио ректора «Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского». Информация опубликована на официальном сайте ННГУ.
Напомним, заседание наблюдательного совета состоялось в вузе в середине декабря. Из трех кандидатур Совет отдал предпочтение руководителю НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий ФГБОУ ВО «ПИМУ», профессору кафедры биофизики ИББМ ННГУ, члену-корреспонденту РАН Елене Загайновой. Кандидатура Загайновой была утверждена министром науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова.
Ранее сообщалось, что предыдущий ректор ННГУ Евгений Чупрунов покинул пост в конце января прошлого года по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности ректора был назначен проректор ННГУ по учебной работе, кандидат физико-математических наук, доцент Кирилл Марков.
По информации "Комсомольской правды", Загайнова - из известной династии врачей. Ее супруг Владимир также медик. Он впервые в истории медицины Нижегородской области совместно с коллегами выполнил операции по пересадке почки и печени.
ИСТОЧНИК KP.RU