Новым ректором ННГУ имени Лобачевского может стать Елена Загайнова

СЕГОДНЯ 17:20 2019-10-02T17:32:58+03:00

Некоторое время назад профессор РАН работала в этом университете

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Вместо Евгения Чупрунова пост ректора ННГУ имени Н. И. Лобачевского может занять доктор медицинских наук Елена Загайнова. По информации источника «Комсомольской правды», именно ее кандидатуру на эту должность рекомендовало Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Загайнова из известной династии врачей. Ее супруг Владимир в 2003 году стал главным специалистом Приволжского окружного медицинского центра по хирургии. А в настоящее время является главным трансплантологом нижегородского минздрава. Супруг Елены впервые в истории медицины Нижегородской области совместно с коллегами выполнил операции по пересадке почки и печени. Родители Владимира Загайнова - знаменитые на всю республику Марий Эл врачи. Отец был главным хирургом министерства здравоохранения Марий Эл, а мать возглавляла гинекологическое отделение медико-санитарной части, провела тысячи операций.

Что касается Елены Загайновой, то она некоторое время работала в ННГУ. Однако сейчас профессор РАН возглавляет НИИ Прикладной и фундаментальной медицины Приволжского исследовательского медицинского университета.

ИСТОЧНИК KP.RU