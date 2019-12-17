2019-12-17T14:05:38+03:00
Общество

Наблюдательный совет ННГУ определился с кандидатурой на пост ректора

Из трех кандидатов выбрали доктора медицинских наук Елену Загайнову
Елена ЛАЗАРЕВА
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Из трех кандидатур на пост ректора выбрали профессора кафедры биофизики Елену Загайнову. Фото: ННГУИз трех кандидатур на пост ректора выбрали профессора кафедры биофизики Елену Загайнову. Фото: ННГУ
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В Университете Лобачевского состоялось заседание наблюдательного совета. В заседании приняли участие председатель наблюдательного совета, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент РАН Александр Сергеев, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Сергей Кузьмин, директор департамента государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Романовский.

На совете в числе прочих вопросов обсуждали кандидатов, рекомендованных на должность ректора ННГУ. Из трех кандидатур Совет отдал предпочтение руководителю НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий ФГБОУ ВО «ПИМУ», профессору кафедры биофизики ИББМ ННГУ, члену-корреспонденту РАН Елене Загайновой. За нее проголосовали 8 человек.

Окончательное решение по данному вопросу будет приниматься в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Напомним, предыдущий ректор ННГУ Евгений Чупрунов покинул пост в конце января этого года по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности ректора был назначен проректор ННГУ по учебной работе, кандидат физико-математических наук, доцент Кирилл Марков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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