2019-12-16T12:14:50+03:00
Общество

Заместитель главы Нижнего Новгорода Леонид Самухин покинул пост

Последний день его работы в мэрии– 16 декабря
Елена ЛАЗАРЕВА
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Замглавы покинул пост по собственному желанию, сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Как сообщили в городском департаменте кадровой политики, временно исполнять должностные обязанности заместителя главы города будет и.о. директора департамента строительства и капитального ремонта Дмитрий Горбунов.

Леонид Самухин был назначен на должность немногим больше года назад - 1 ноября 2018 года.

Напомним, Самухин работал в Санкт-Петербурге, занимая посты в СПБ ГУ «Дирекция транспортного строительства», а также заместителем начальника управления ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства. До назначения директором нижегородского департамента строительства и капитального ремонта занимал должность начальника управления по надзору СПБ ГБУ "Мостотрест" комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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