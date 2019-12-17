Леонид Самухин назначен замдиректора «ГУАД Нижегородской области»

СЕГОДНЯ 14:29 2019-12-17T14:29:45+03:00

«Главное управление автомобильных дорог» должно ремонтировать не менее 800 км дорог ежегодно

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Леонид Самухин назначен первым заместителем генерального директора ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог». К исполнению обязанностей он приступил с 17 декабря 2019 года.

Ранее глава региона Глеба Никитина поставил перед ГУАД задачу - ремонтировать не менее 800 км дорог ежегодно по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также в 2020 году предстоит увеличение объема работ в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в части строительства дорог к деревням.

Напомним, с ноября 2018 года Леонид Самухин работал заместителем мэра Нижнего Новгорода. О его добровольном уходе сообщалось вчера. Временно исполнять должностные обязанности заместителя главы города будет и.о. директора департамента строительства и капитального ремонта Дмитрий Горбунов.

Леонид Самухин в разное время занимал руководящие должности в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, работал заместителем начальника управления ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства.

ИСТОЧНИК KP.RU