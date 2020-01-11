2020-01-11T13:27:05+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде найдена 26-летняя Анастасия Садина

Девушка не выходила на связь с 9 января
Анна МИГАЛОВА
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26-летняя нижегородка Анастасия Садина, не выходившая на связь несколько дней, найдена. Как сообщили в поисково-спасательной группе «Рысь», с девушкой все в порядке.

- Найдена, жива. Всем спасибо за помощь в распространении информации, - поблагодарили волонтеры в соцсетях.

«Комсомольская правда» рассказывала, что последний раз Анастасию видели 9 января 2020 года. Попрощавшись со своими коллегами на остановке в районе Казанского шоссе, она пошла в сторону торгового центра. Знакомые пояснили, что девушка якобы собиралась в кино. После этого о местонахождении нижегородки ничего не было известно.

Утром 11 января появилась неофициальная информация о том, что Анастасию все же удалось найти. А ближе к обеду волонтеры сообщили, что пропавшая молодая женщина найдена.

Напомним, вечером 9 января поисково-спасательный отряд «Волонтер» забил тревогу, узнав о пропаже 16-летнего подростка в Нижнем Новгороде. По словам добровольцев, парень ушел из дома, оставив записку «Ушел к реке». С собой мальчик прихватил 2,5 тысячи рублей. К счастью, разыскать подростка удалось в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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