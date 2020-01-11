Глеб Никитин призвал поддержать врача детской областной больницы на отборочном этапе премии «Мы будем жить»
Заведующая гематологическим отделением Нижегородской областной детской больницы Ольга Плаксина участвует в голосовании всероссийской премии «Мы будем жить». В своем Инстаграме глава региона Глеб Никитин призвал нижегородцев поддержать хирурга, который проводит операции по трансплантации костного мозга.
- В конце года был в детской областной больнице, посещал отделение гематологии и общался с Ольгой Ивановной Плаксиной. Она и руководитель отделения, и хирург, который лично проводит трансплантацию костного мозга! На ее счету 63 операции и 63 спасенные жизни! Она единственный специалист такого уровня в области, - написал губернатор.
Глеб Никитин добавил, что голосование продлится до 12 января. Отдать свой голос за Ольгу Плаксину можно, пройдя по ссылке.
- Давайте поддержим! - призвал глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU