Глеб Никитин призвал поддержать врача детской областной больницы на отборочном этапе премии «Мы будем жить»

11 Янв. 2020 2020-01-11T12:26:29+03:00

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Заведующая гематологическим отделением Нижегородской областной детской больницы Ольга Плаксина участвует в голосовании всероссийской премии «Мы будем жить». В своем Инстаграме глава региона Глеб Никитин призвал нижегородцев поддержать хирурга, который проводит операции по трансплантации костного мозга.

- В конце года был в детской областной больнице, посещал отделение гематологии и общался с Ольгой Ивановной Плаксиной. Она и руководитель отделения, и хирург, который лично проводит трансплантацию костного мозга! На ее счету 63 операции и 63 спасенные жизни! Она единственный специалист такого уровня в области, - написал губернатор.

Глеб Никитин добавил, что голосование продлится до 12 января. Отдать свой голос за Ольгу Плаксину можно, пройдя по ссылке.

- Давайте поддержим! - призвал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU