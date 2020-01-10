«Ушел к реке»: 16-летнего подростка искали в Нижнем Новгороде минувшим вечером
- 40 минут назад ушел из дома и оставил записку: «Ушел к реке»! Готовность к сбору на поиски, - написали нижегородские волонтеры вечером 9 января.
16-летний Али Мещеров взял из дома две с половиной тысячи рублей и, оставив страшную предсмертную записку, сбежал. Обеспокоенный отец моментально заявил в полицию. Около 19:30 добровольцы объявили сбор на поиск подростка, отметив, что жизнь пропавшего находится в опасности.
Десятки неравнодушных нижегородцев уже были наготове, когда в социальных сетях появились хорошие новости: Али нашли живым и невредимым. Эту информацию ПСО «Волонтер» опубликовал через час после того, как 16-летнего нижегородца объявили в розыск.
О том, где находился мальчик и почему он оставил близким такое послание, не сообщается. В случившемся разбираются правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU