2020-01-10T11:37:35+03:00
Общество

«Ушел к реке»: 16-летнего подростка искали в Нижнем Новгороде минувшим вечером

Волонтеры объявили срочный сбор на поиски
Валерия ГРОМОВА
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- 40 минут назад ушел из дома и оставил записку: «Ушел к реке»! Готовность к сбору на поиски, - написали нижегородские волонтеры вечером 9 января.

16-летний Али Мещеров взял из дома две с половиной тысячи рублей и, оставив страшную предсмертную записку, сбежал. Обеспокоенный отец моментально заявил в полицию. Около 19:30 добровольцы объявили сбор на поиск подростка, отметив, что жизнь пропавшего находится в опасности.

Десятки неравнодушных нижегородцев уже были наготове, когда в социальных сетях появились хорошие новости: Али нашли живым и невредимым. Эту информацию ПСО «Волонтер» опубликовал через час после того, как 16-летнего нижегородца объявили в розыск.

О том, где находился мальчик и почему он оставил близким такое послание, не сообщается. В случившемся разбираются правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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