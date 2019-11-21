2019-11-21T12:58:01+03:00
Общество

Главный кадровик ГУ МВД по Нижегородской области заключен под стражу

В отношении него возбуждено уголовное дело
Валерия ГРОМОВА
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20 ноября 2019 года суд заключил под стражу начальника управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Нижегородской области Сергея Бывалова. Как сообщается на официальном сайте регионального следственного комитета, о такой мере пресечения ходатайствовала сторона обвинения.

Напомним, Бывалова задержали сотрудники ФСБ в ночь на 19 ноября. Видео с места событий уже появилось в социальных сетях. В отношении полковника возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в значительном размере» уголовного кодекса России.

По версии следствия, в октябре 2019 года он получил от одного из руководителей МО МВД России по Нижегородской области взятку – но не деньги, а бытовую технику. Взамен начальник кадров помог ему присвоить звание полковника. В квартире Бывалова уже проведены обыски. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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