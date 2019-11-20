2019-11-20T14:22:06+03:00
Общество

Опубликовано видео задержания главного кадровика нижегородского ГУ МВД

Сергей Бывалов подозревается в получении взятки [видео]
Валерия ГРОМОВА
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В отношении Бывалова возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в значительном размере»В отношении Бывалова возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в значительном размере»Фото: СОЦСЕТИ
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Утром 19 ноября появилась информация о задержании начальника управления по работе с личным составом ГУ МВД по Нижегородской области Сергея Бывалова. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в значительном размере». Полковника задержали сотрудники УФСБ. Видео с места событий появилось в социальных сетях.

Напомним, по версии следствия, в октябре 2019 года Бывалов получил от одного из руководителей МО МВД России по Нижегородской области взятку – но не деньги, а бытовую технику. Взамен начальник кадров помог ему присвоить звание полковника.

Как уточняется на сайте регионального СУ СК, в квартире Бывалова уже проведены обыски. Ведется расследование.

ОФИЦИАЛЬНО

- Начальником ГУ МВД по Нижегородской области Юрием Арсентьевым назначено проведение служебной проверки по факту принятия процессуального решения в отношении сотрудника областного полицейского Главка, - сообщили "Комсомолке" в региональном ГУ МВД. - В случае подтверждения причастности сотрудника ведомства к совершению противоправных действий он будет уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Задержание главного кадровика нижегородского ГУ МВД Сергея Бывалова .

ИСТОЧНИК KP.RU

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