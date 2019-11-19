Начальник управления кадров нижегородского ГУ МВД подозревается в получении взятки

СЕГОДНЯ 13:38 2019-11-19T14:36:37+03:00

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В ночь на 19 ноября в Нижнем Новгороде был задержан Сергей Бывалов, начальник управления по работе с личным составом регионального ГУ МВД. Как сообщили в следственном комитете, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в значительном размере».

По версии следствия, в прошлом месяце Бывалов получил от одного из руководителей МО МВД России по Нижегородской области взятку – не деньги, а бытовую технику. Взамен начальник кадров помог ему присвоить звание полковника.

Как уточняется на сайте регионального СУ СК, в квартире Бывалова уже проведены обыски.

- Противоправная деятельность полицейского пресечена по материалам сотрудников УФСБ по Нижегородской области, - говорится в сообщении.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения. В настоящее время ведется расследование.

ОФИЦИАЛЬНО

- Начальником ГУ МВД по Нижегородской области Юрием Арсентьевым назначено проведение служебной проверки по факту принятия процессуального решения в отношении сотрудника областного полицейского Главка, - сообщили "Комсомолке" в региональном ГУ МВД. - В случае подтверждения причастности сотрудника ведомства к совершению противоправных действий он будет уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU