Глеб Никитин встретится с жителями Вознесенского района

СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-21T12:26:07+03:00

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Сегодня, 21 ноября 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетит центральную районную больницу в Вознесенске и проведет встречу с жителями. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, мероприятия запланированы в рамках рабочего визита.

Кроме этого, Глеб Никитин осмотрит воркаут-площадку, которую открыли в рамках национального проекта «Демография», и обсудит вопросы реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Напомним, предыдущий визит губернатора в один из районов Нижегородской области обернулся скандалом. Глеб Никитин решил не просто принять участие в открытии ФОКа, но и прогуляться по улицам Дальнего Константинова вместе с главой - Александром Чуриевским. И буквально впал в ярость, заметив покосившийся забор, нависающий над тротуаром, из-за чего очень эмоционально отчитал Чуриевского за разгильдяйство.

- Вот я сейчас проезжаю, смотрю на это позорище. Слушайте, ну это что такое вообще? Ну давайте, я это уберу? Если б я знал, я бы сейчас взял с собой топор и гвозди и поправил ситуацию. Вам нужно, чтобы я сюда приехал для этого? Как вам не стыдно? Здесь же люди ходят! – эмоционально распекал Глеб Никитин главу района.

Этот визит состоялся 15 ноября. Глеб Никитин проверил строительство детского сада на 60 мест и принял участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса «Энергия», где осмотрел ледовую арену, залы бассейнов, дзюдо, кинозал, тренажёрный и универсальный спортивный зал.

ИСТОЧНИК KP.RU