Глеб Никитин проверил строительство детсада в Дальнем Константинове

Рабочий визит губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в Дальнее Константиново оказался весьма насыщенным. Он побывал в новом ФОКе «Энергия», осмотрев новые трибуны и бассейны, разнес в пух и прах чиновников за покосившийся забор, готовый свалиться на случайных прохожих и, наконец, проверил ход строительства нового детского сада. Он рассчитан на 60 мест и должен быть построен в рамках национального проекта «Демография». Планируется, что уже к концу года объект должен быть введен в эксплуатацию.

- К таким стройкам в каждом муниципалитете должен быть особый подход, предполагающий тщательный контроль на уровне глав, - заявил Глеб Никитин. - Еще раз напоминаю про персональную ответственность за реализацию нацпроектов.

Детский сад должен быть построен уже к концу года. ФОТО: Кирилл Мартынов.

Этим летом глава региона уже осматривал эту стройплощадку. Тогда он обратил внимание, что к строящемуся детскому саду ведет разбитая грунтовая дорога и поручил к осени исправить ситуацию. Сейчас на этой дороге уложено новое асфальтовое покрытие.

- Очень важно, чтобы первый раз в новый садик дети и их родители пошли по нормальной дороге. Об этом нужно помнить всем руководителям районов, - заявил Глеб Никитин. - Это не только вопрос комфорта, но и безопасности детей. Планируя строительство объекта, необходимо сразу же предусматривать и благоустройство прилегающей территории.