2019-11-16T10:43:57+03:00
Общество

Глеб Никитин проверил строительство детсада в Дальнем Константинове

Детский сад на 60 мест строится в рамках национального проекта «Демография» [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Глеб Никитин проверил строительство детсада в Дальнем Константинове. ФОТО: Кирилл Мартынов.Глеб Никитин проверил строительство детсада в Дальнем Константинове. ФОТО: Кирилл Мартынов.
Изменить размер текста:

Рабочий визит губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в Дальнее Константиново оказался весьма насыщенным. Он побывал в новом ФОКе «Энергия», осмотрев новые трибуны и бассейны, разнес в пух и прах чиновников за покосившийся забор, готовый свалиться на случайных прохожих и, наконец, проверил ход строительства нового детского сада. Он рассчитан на 60 мест и должен быть построен в рамках национального проекта «Демография». Планируется, что уже к концу года объект должен быть введен в эксплуатацию.

- К таким стройкам в каждом муниципалитете должен быть особый подход, предполагающий тщательный контроль на уровне глав, - заявил Глеб Никитин. - Еще раз напоминаю про персональную ответственность за реализацию нацпроектов.

Детский сад должен быть построен уже к концу года. ФОТО: Кирилл Мартынов.

Детский сад должен быть построен уже к концу года. ФОТО: Кирилл Мартынов.

Этим летом глава региона уже осматривал эту стройплощадку. Тогда он обратил внимание, что к строящемуся детскому саду ведет разбитая грунтовая дорога и поручил к осени исправить ситуацию. Сейчас на этой дороге уложено новое асфальтовое покрытие.

- Очень важно, чтобы первый раз в новый садик дети и их родители пошли по нормальной дороге. Об этом нужно помнить всем руководителям районов, - заявил Глеб Никитин. - Это не только вопрос комфорта, но и безопасности детей. Планируя строительство объекта, необходимо сразу же предусматривать и благоустройство прилегающей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Брошюру для молодых родителей выпустят в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин поручил благоустроить территорию у ФОКа в Дальнеконстаниновском районе
В Нижегородской области подешевели говядина и рис
Надежда Преподобная стала участницей заседания рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура»
В Нижнем Новгороде оцифровали 50 тысяч захоронений
Участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» стали 70 предприятий
Росприроднадзор утвердил заключение госэкспертизы по проекту рекультивации Шуваловской свалки
23 передвижных медицинских комплекса приобрел нижегородский Минздрав в 2019 году
Глеб Никитин открыл ФОК в Дальнеконстантиновском районе
Теплые и сухие выходные ожидают нижегородцев
Из-за проведения хоккейного матча перекроют проспект Гагарина около Дворца спорта
ЛУКОЙЛ принял участие в чествовании Чемпиона мира по самбо
Наталья Назарова: «Благодаря губернатору в Нижегородской области ведется комплексная работа по решению социальных вопросов
ХК «Торпедо» обыграл «Сибирь» со счетом 6:2
Нижегородцы задолжали по налогам 20,8 миллиардов рублей
Новогодняя иллюминация появится в Московском районе к 1 декабря
За срыв нацпроектов будут приниматься кадровые решения
Глеб Никитин: «Подобно скорой помощи, «Единая Россия» должна первой включаться в решение всех проблем»
Подросток с подругой делали закладки наркотиков в Нижнем Новгороде
Более тысячи гирлянд и светодиодных консолей украсят Нижний Новгород к Новому году
Молодую мать осудят за падение ребенка с кровати в Нижегородской области
Трассу Выкса - Вознесенское - Сатис ждет капитальный ремонт
Глава сельсовета в Лысковском районе подозревается в афере в землей