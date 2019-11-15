«Знал бы, взял с собой топор и гвозди!»: губернатор Нижегородской области эмоционально отчитал главу района за разгильдяйство

Рядовая рабочая поездка губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в Дальнеконстантиновский район неожиданно стала настоящим визитом ревизора для местных чиновников. Повод-то для поездки был очень даже приятный – открытие ФОКа. Однако глава региона внезапно решил не только оценить спортивный комплекс, но и прогуляться по поселку вместе с главой – Александром Чуриевским. И буквально впал в ярость, заметив покосившийся забор, нависающий над тротуаром.

- Вот я сейчас проезжаю, смотрю на это позорище. Слушайте, ну это что такое вообще? Ну давайте, я это уберу? Если б я знал, я бы сейчас взял с собой топор и гвозди и поправил ситуацию. Вам нужно, чтобы я сюда приехал для этого? Как вам не стыдно? Здесь же люди ходят! – эмоционально распекал Глеб Никитин главу района.

Дальнейшая прогулка по Дальнему Константинову не успокоила губернатора, а лишь вывела из себя еще больше.

- Сделайте тут какой-нибудь центр досуга для людей. Я понимаю, что финансовое положение муниципалитетов не позволяет жить, ни в чем себе не отказывая. Но уж не надо совсем-то бедных родственников из себя строить. Это просто элементарная хозяйственность. Можно просто метлу взять и убраться? – отчитал Глеб Никитин чиновников.

Напомним, накануне на конференции НРО партии «Единая Россия» Глеб Никитин обратил внимание, что особая ответственность должна лежать на главах местного самоуправления. Как выяснилось, это было сказано не ради красного словца – губернатор настроен серьезно.