Участок проспекта Гагарина перекроют 14 и 17 ноября

СЕГОДНЯ 10:42 2019-11-13T10:42:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Участок проспекта Гагарина в Приокском районе Нижнего Новгорода перекроют 14 и 17 ноября. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации.

Согласно полученной информации, в четверг с 7 часов до 22 часов и воскресенье с 7 часов до 20 часов движение автотранспорта будет ограничено на участке от дома №27 до дома №29 "Д" по проспекту Гагарина. Изменения связаны с проведением в эти дни хоккейных матчей.

В департаменте транспорта просят водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, что после ремонта на бульваре Юбилейном в Сормовском районе Нижнего Новгорода будет организовано круговое движение с «островком безопасности».

Сообщалось также, что в связи с проведением гарантийных ремонтных работ 3 и 14 ноября с 9 часов 30 минут до 20 минут на 447 километре трассы М-7 «Волга» (мосту через реку Кудьма) будет введено реверсивное движение автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU