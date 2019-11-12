Круговое движение введут на бульваре Юбилейном после ремонта

СЕГОДНЯ 09:45 2019-11-12T09:45:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Круговое движение с «островком безопасности» будет организовано на бульваре Юбилейном в Сормовском районе Нижнего Новгорода после ремонта дорожного покрытия. Об этом сообщили МКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

По словам директора МКУ ЦОДД Дмитрия Брылина, схема одностороннего движения на бульваре Юбилейном и на участках, примыкающих к улице Коминтерна изменяться не будет. По-прежнему будет функционировать схема движения параллельно дому №32 по бульвару Юбилейному до пересечения с улицей Энгельса, а также вдоль домов №1 и №2 по улице Энгельса. Пешеходные переходы останутся на привычных местах.

- Ширина дорог останется прежней, сужения проезжей части не произойдет. Парковка транспорта организуется у памятного знака «Метеор», - добавил Дмитрий Брылин

В сообщении отмечается также, что ремонт дорожного покрытия проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщалось ранее, круговое и одностороннее движение вводится на площади площади Буревестника в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU