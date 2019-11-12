Круговое движение введут на бульваре Юбилейном после ремонта
Круговое движение с «островком безопасности» будет организовано на бульваре Юбилейном в Сормовском районе Нижнего Новгорода после ремонта дорожного покрытия. Об этом сообщили МКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).
По словам директора МКУ ЦОДД Дмитрия Брылина, схема одностороннего движения на бульваре Юбилейном и на участках, примыкающих к улице Коминтерна изменяться не будет. По-прежнему будет функционировать схема движения параллельно дому №32 по бульвару Юбилейному до пересечения с улицей Энгельса, а также вдоль домов №1 и №2 по улице Энгельса. Пешеходные переходы останутся на привычных местах.
- Ширина дорог останется прежней, сужения проезжей части не произойдет. Парковка транспорта организуется у памятного знака «Метеор», - добавил Дмитрий Брылин
В сообщении отмечается также, что ремонт дорожного покрытия проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Как сообщалось ранее, круговое и одностороннее движение вводится на площади площади Буревестника в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
ИСТОЧНИК KP.RU