Движение по мосту через реку Кудьма ограничат на два дня

СЕГОДНЯ 14:34 2019-11-12T14:35:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Движение по мосту через реку Кудьма на трассе М-7 «Волга» ограничат на два дня. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород во вторник, 12 ноября.

Согласно полученной информации, 13 и 14 ноября с 9 часов 30 минут до 20 минут на 447 километре трассы М-7 «Волга» будет введено реверсивное движение автотранспорта. Изменения связаны с проведением гарантийных работ на переправе через реку.

В Управлении просят водителей отнестись с пониманием к временному неудобству, а также заранее планировать свой маршрут с учетом новой схемы движения. О всех возникающих внештатных ситуация можно будет сообщить в диспетчерскую службу ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород по телефону +7 (831) 282-28-11.

Как сообщалось ранее, круговое движение с «островком безопасности» будет организовано на бульваре Юбилейном в Сормовском районе Нижнего Новгорода после ремонта дорожного покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU