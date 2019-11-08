СЕГОДНЯ 15:15 2019-11-08T15:15:57+03:00

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Канатная дорога восстановила работу в Нижегородской области в пятницу, 8 ноября. Об этом рассказали в АО «Нижегородские канатные дороги»

- Сегодня канатная дорога работает 6 часов 45 минут до 22 часов, - сообщил диспетчер компании.

Напомним, что 7 ноября работа воздушной переправы была остановлена из-за непогоды. Вчера весь день и вечернее время порывы юго-западного и западного ветра достигали 20 метров в секунду.

Напомним также, что нижегородская канатная дорогая уже останавливала свою работу из-за сильного ветра 28 октября.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября 2019 года «канатка» перешла на зимнее расписание. Теперь она работает с 6.45 до 21.00 с понедельника по четверг, с 6.45 до 22.00 с пятницы по субботу и с 9.00 до 22.00 в воскресение и праздничные дни. Перерыв на регламентные работы проводится по понедельникам и четвергам с 10.45 до 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU