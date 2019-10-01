2019-10-01T16:57:41+03:00
Общество

Нижегородская канатная дорога начала работу в зимнем режиме

Время работы воздушной переправы сократится на 1 час
Валентин ШАРИКОВ
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Нижегородская канатная дорога начала работу в зимнем режиме 1 октября.

Как сообщается на сайте «Нижегородские канатные дороги», теперь она будет работать с 6.45 до 21.00 с понедельника по четверг, с 6.45 до 22.00 с пятницы по субботу и с 9.00 до 22.00 в воскресение и праздничные дни.

Перерыв на регламентные работы на канатной дороге будет проводиться в понедельник и четверг с 10.45 до 13.00.

Так, по сравнению с летним расписанием, время работы воздушной переправы в Нижегородской области сократилось на 1 час.

Напомним, что стоимость разовой поездки на канатке составляет 100 рублей, абонемент на 10 поездок обойдется в 820 рублей, на 20 поездок – 1560 рублей, на 30 поездок – 2270 рублей и на 48 – 3550 рублей. Существуют льготы для детей с инвалидностью, студентов и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях на территории Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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