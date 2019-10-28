СЕГОДНЯ 14:07 2019-10-28T14:21:12+03:00

Пока неизвестно, когда она снова начнет работать

Изменить размер текста: A A

Нижегородская канатная дорога приостановила работу из-за ветра. Об этом сообщают в АО “Нижегородские канатные дороги” в понедельник, 28 октября.

-В настоящее время работа канатной дороги остановлено в связи с погодными условиями, - сообщили диспетчеры канатной дороги.

Пока неизвестно, когда нижегородская канатка продолжит свою работу.

Ранее ГУ МЧС Нижегородской области распространило сообщение о том, что 28 октября в регионе и Нижнем Новгороде бушует шквалистый ветер. Из-за него возможны обрывы ЛЭП и линий связи, неполадки в работе объектов жилищно-коммунального хозяйства, обрушения ветхих конструкций и строительных кранов.

Сильный ветер уже стал причиной нескольких ЧП в области. «Комсомолка» сообщала, нижегородцы активно публикуют в социальных сетях фотографии поваленных деревьев и разбитых машин.

Напомним также, что с 1 октября Нижегородская канатная дорога работает в зимнем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU