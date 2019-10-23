Мутко и Никитин приняли вместе с дольщиками первые дома ЖК «Новинки Smart City»

СЕГОДНЯ 15:17 2019-10-23T15:17:31+03:00

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Заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приняли вместе с дольщиками первые четыре дома ЖК «Новинки Smart City» в среду, 23 октября. Как сообщает пресс-служба регионального кабмина, на мероприятии также присутствовал заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий.

В сообщении говорится, что строительство объектов было завершено в соответствии с дорожной картой. Квартиры в этих домах получат 246 дольщиков.

По словам Виталия Мутко, механизм по достройке проблемных домов позволяет посещать объекты, изначальный застройщик которых обанкротился, и проводить работу по изучению технической документации, а также подписывать новые соглашения с гражданами.

- В целом, я положительно оцениваю работу Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Такой проект по достройке проблемных домов мы реализуем впервые, - поделился он.

Зампредседателя Правительства РФ также добавил, что правительство Нижегородской области с губернатором региона Глебом Никитиным очень помогли в организационном плане при реализации проекта достройки и создали свой областной фонд.

Глеб Никитин в свою очередь отметил, что Нижегородская область стала первым регионом, где был опробован механизм привлечения средств федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

- Мы, как и обещали, вводим в строй первые четыре дома. Их ввод в эксплуатацию позволит восстановить права почти 250 граждан, - сказал глава региона.

Как стало известно, в 2020 году планируется завершение строительства еще 11 домов, а в 2021 году будут готовы оставшиеся 10 домов жилого комплекса «Новинки Smart City».

Ранее «КП» сообщала, что в июне 2019 года Арбитражный суд Нижегородской области принял решение о передаче прав и обязанностей по достройке ЖК «Новинки Smart City» фонду «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства»..

Прежний застройщик, ООО «Квартстройцентр», был признан банкротом еще в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU