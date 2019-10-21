2019-10-21T14:00:07+03:00
Общество

Движение транспорта на участке улицы Лоскутова ограничат 22 октября

Это связано с проведением хоккейного матча
Валентин ШАРИКОВ
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Движение транспорта на участке улицы Лоскутова в Нижнем Новгороде ограничат во вторник, 22 октября.

Как сообщают в департаменте транспорта городской администрации, с 7 часов до 21 часа движение будет запрещено на участке от проспекта Ильича до проспекта Кирова. Вводимые ограничения связаны с проведением хоккейного матча.

В горадминистрации напоминают водителям о том, что необходимо следовать установленным дорожным знакам.

- Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными, - говорится в сообщении.

Напомним, что движение на участке улицы Республиканской в Нижнем Новгороде перекроют на 20 дней из-за проведения с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.

Сообщалось также, что движение на участке улицы Ковалихинской в Нижегородском районе ограничено с 8.00 12 октября до 22.00 11 ноября. Возле домов №33 и№26 будут проводиться ремонтные работы на инженерных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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